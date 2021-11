Przedsiębiorcy zagubieni w gąszczu.

Rozpoczyna się cykl bezpłatnych szkoleń online. Webinaria dotyczą dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego biznesu. Wirtualne spotkania skierowane są do przedsiębiorców i osób planujących otwarcie działalności gospodarczej. Dostęp do kursów jest otwarty. Mogą w nim uczestniczyć biznesmeni z całej Polski.

Tylko sam nowy polski ład dotknie finansowo przedsiębiorców i ich pracowników. Tych najlepiej prosperujących.

- Chcemy szkolić, aby niwelować wyczuwalny strach przedsiębiorców przed zmianami. Myślę, że sama wiedza na temat tego co nas czeka zmniejsza niepewność odczuwaną w obliczy narzuconej zmiany. Do organizacji szkoleń o specyfice i konsekwencjach rewolucji podatkowej sprowokowała mnie rozmowa z jednym z moich Klientów. Powiedział mi, że w tej sytuacji potrzebuje dobrej księgowej. Myślę, że ten człowiek się boi i żeby poczuć się bezpiecznie chce mieć przygotowanego merytorycznie księgowego. Dziękuję Panie Andrzeju. Jest Pan jednym z zapalników powstania tego edukacyjnego projektu – mówi Ernest Rzeźnikowski, prezes zarządu Biura Rachunkowego TaxShop.EXPERT, organizatora cyklu szkoleń.

Już tylko w lipcu tego roku zaczęły działać przepisy dotyczące kas fiskalnych online dla kolejnych branż. Kosmetyczki, fryzjerzy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, budowlańcy, siłownie, kluby fitness. Kasy fiskalne nie są wymagane, kiedy przedsiębiorca nie obsługuje konsumentów. Według Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Czy jeśli przedsiębiorca wyleczy u stomatologa ząb to mamy rozpatrywać to w kategorii casusu, stanu rzeczy mieszanej i przeprowadzać dowód, która z przyczyn leczenia była wiodąca? Czy to, że ząb nie boli na spotkaniu biznesowym. Cel związany z wykonywaniem zawodu. Czy to, że ząb nie boli na randce, podczas kolacji. Nie związane z działalnością biznesową. Kuriozum. Przejaskrawiam opis sytuacji celowo. Żeby uwidocznić uzasadnione obawy przedsiębiorców. Moim zdaniem każda z tych branż powinna posiadać już kasę fiskalną online, dla bezpieczeństwa prowadzonej działalności, w świetle obowiązującego prawa. I mimo zawiłości przepisów uważam, że ustawodawca dąży do właśnie takiego stanu rzecz – dodaje Rzeźnikowski.

Ponadto tego samego miesiąca w życie weszły pakiet e-commerce, trzy nowe obowiązki w zakresie akcyzy, zmiany dotyczące tzw. Tax Free. Do tego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze mogą być już dostarczane drogą elektroniczną. Zaczęły obowiązywać dwa rozporządzenia dotyczące WHT, czyli tzw. podatku u źródła. Nie da się tu również nie zauważyć wprowadzenia procedury AML według której księgowi mają obowiązek zgłaszania „podejrzanych transakcji” swoich Klientów. W skrócie pozostałe wymienione przepisy wprowadzają między innymi dodatkowe opłaty i podatek VAT od przesyłek do 22 euro, które dotąd były z niego zwolnione. Nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów. Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie były w ustawowym terminie zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Zmiany dotkną również osoby, które zdecydują się zmienić rodzaj zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy, np. właścicieli samochodów, które zostały sprowadzone jako ciężarowe i przerejestrowane w okresie od 1 lipca 2021 r. na osobowe. Również od 1 lipca obowiązkowe jest składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Rozliczenia akcyzy dotyczą formularze AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn. 1 lipca 2021 r. ruszyła rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od stycznia 2022 r. ma działać w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów podjęło również decyzję o potrzebie dokonywania zmian w zakresie zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT. To zmiany tylko z jednego miesiąca. Za nami już szereg innych prawno-podatkowych nowości. Nie sposób nie wspomnieć tu zmiany deklaracji JPK_VAT na JPK_VAT7M i JPK_VAT7K, wraz z wprowadzeniem kodów GTU. Od 1 stycznia 2022 r. czeka nas wprowadzenie opóźnionego Krajowego Rejestru E-Faktur. System miał działać od 1 października tego roku. Zmiany wprowadzają faktury ustrukturyzowane. Taką fakturą będzie dokument wystawiony w systemie przedsiębiorcy, według wzoru Ministerstwa i przesłany do KSeF. Tam faktura otrzyma numer identyfikujący. System ten pociągnie za sobą między innymi brak duplikatów faktur, zgodę odbiorcy lub jej brak co do otrzymywania dowodu transakcji przez KSeF i inne. Do tego nadchodzący polski ład. Jak wynika z wyliczeń przygotowanych przez firmę doradczą CRIDO, dobrze wynagradzani pracownicy i osoby prowadzące własne, dobrze prosperujące biznesy, na głośnej rewolucji podatkowej stracą.

- Tyle zmian. Z psychologicznego punktu widzenia proces przyswajania zmiany ma cztery etapy. Zaprzeczenie. Na tym etapie zmianę traktuje się jako ryzyko i zagrożenie. To naturalna reakcja obronna większości z nas. Drugim etapem jest opór, jako naturalny przejaw traktowania zmiany w charakterze zagrożenia. Następnie w obliczu zmiany zaczynamy eksperymentować z nową sytuacją. Wiąże się to z akceptacją zmiany. Zaczynamy traktować ją jako szansę. Na ostatnim etapie zaangażowania nie postrzegamy już zmiany jako zagrożenia. Po eksperymentowaniu wiemy już jak efektywnie działać w nowym otoczeniu. Dostrzegliśmy możliwości, szanse i korzyści związane ze zmianą. To mój osobisty cel przeprowadzenia projektu, tych warsztatów. Przez przekazanie wiedzy merytorycznej, ułatwienie przedsiębiorcom przejście od poczucia zagrożenia do wykorzystania szans – kontynuuje E. Rzeźnikowski z TaxShop.EXPERT.

28. Października rozpoczął się cykl szkoleń dotyczących tematyki prowadzenia biznesu i dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego przedsiębiorców. Pierwsze spotkanie online dotyczyło zakładania działalności gospodarczej i wyboru korzystnej formy opodatkowania dla przedsiębiorcy. Każde kolejne z cyklicznych spotkań będzie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy w gąszczu zmian prawnych.

- To naturalne, że również my jako przedsiębiorstwo staramy się wykorzystywać zmiany jako szansę i promować przez serię eventów markę naszego biura rachunkowego. Ale z każdego z tych spotkań przedsiębiorca wyciągnie dla siebie dużą dawkę merytorycznej wiedzy, bez zobowiązań. Każda zmiana może być dla przedsiębiorcy szansą. Dlatego zapraszam do udziału każdego – dodaje Rzeźnikowski.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy zarejestrować się na wirtualne spotkanie w wydarzeniu zamieszczonym na fanpage Biura Rachunkowego TaxShop.EXPERT, na Facebook. Informacje o kolejnych wydarzeniach z omawianej serii będziemy zamieszczać na naszym fanpage oraz na łamach biura prasowego. Następne wydarzenia tematyczne w czwartki.