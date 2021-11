Krajowy system E-Faktur opóźniony.

Co to Krajowym Systemie E-Faktur (KSeF)? I jakie zmiany wprowadzi?

Zmiany wprowadzają faktury ustrukturyzowane. Taką fakturą będzie dokument wystawiony w systemie przedsiębiorcy, według wzoru Ministerstwa i przesłany do KSeF. Tam faktura otrzyma numer identyfikujący.

Numer identyfikujący będzie numerem systemowym, a nie numerem faktury nadanym przez wystawcę. Dzień, w którym dokument otrzyma numer będzie dniem wystawienia faktury.

Przyjęcie przez nabywcę faktury przez KSeF będzie wymagało jego zgody. W przypadku jej braku, wystawca będzie zobowiązany dostarczyć ją nabywcy w ustalony z nim sposób np. e-mail lub wersję papierową.

Do faktur ustrukturyzowanych nie będą miały zastosowania duplikaty. Jeśli wystawca dostarczy odbiorcy fakturę taką w inny sposób niż z KSeF np. e-mail, wersja papierowa i faktura taka ulegnie zagubieniu lub zniszczeniu, to odbiorca będzie mógł wystąpić do wystawcy o jej ponowne przekazanie.

KSeF nie będzie pozwalał wystawiać i przesyłać not korygujących w postaci ustrukturyzowanej do faktur ustrukturyzowanych. Noty będą wystawiane i otrzymywane na dotychczasowych zasadach. poza KSeF.

KSeF to także bonusy dla przedsiębiorców.

Wystawiający wyłącznie faktury ustrukturyzowane, będą mogli skorzystać z dodatkowych preferencji w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu VAT, po spełnieniu warunków z nowych przepisów.

Do końca 2022 roku KSeF będzie dobrowolny. Czy tego typu bonusy dla Przedsiębiorców to wystarczający motywator do korzystania z systemu? Pokaże 2022 rok.