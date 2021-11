Czy czeka nas fala spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zapowiedziane przez rząd zmiany podatkowe głównie będą dotyczy wysokości składki zdrowotnej i braku możliwości odliczenia jej od podatku. Co Dalej?

Zasady ogólne rozliczenia podatku dochodowego – składka zdrowotna w efekcie Polskiego Ładu ma być wyliczana jako 9% naszego dochodu. Dla przedsiębiorcy, który w ciągu roku osiągnie 100 tys. dochodu będzie to oznaczać dwukrotny wzrost – 9000 zł składki zdrowotnej (obecnie 4581,72 zł). Co więcej, znaczną część składki zdrowotnej możemy dzisiaj odliczyć od podatku, co powoduje, że składka ta kosztuje nas miesięcznie tak naprawdę około 50 zł. Wg zapowiedzi, Polski Ład zlikwiduje możliwość tego odliczenia.

Przedsiębiorcy rozliczający się na liniowo - będą mogli skorzystać z niższej wysokości składki zdrowotnej – 4,9% dochodu. Wprowadzona ma zostać również minimalna wysokość składki zdrowotnej na podatku liniowym, która wyliczana będzie jako 9% od minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w roku 2022 r. wyniesie 3010 zł. Oznacza to, że dla dochodów miesięcznych na rękę mniejszych niż 5510 zł, składka zdrowotna będzie zawsze na poziomie 270,90 zł.

Inaczej ma wyglądać sytuacja w przypadku ryczałtu - Tutaj składka zdrowotna obliczana będzie na podstawie naszego rocznego przychodu. Do 60 tys. przychodu rocznie składka zdrowotna wyniesie 305,56 zł, do 300 tys. zł przychodu rocznie będzie to 509,27 zł, natomiast powyżej 300 tys. zł rocznie już 916,68 zł. Ryczałtowcy, podobnie jak przedsiębiorcy na zasadach ogólnych i liniówce, również nie będą mogli odliczyć tej składki od podatku.

Czy dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, Książką Przychodów i Rozchodów i na dużym zusie, będzie zmiana formy działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Istnieje możliwość, w której Sp. z o.o. nie odprowadza składek ZUS w cale.