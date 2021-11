Międzynarodowa firma zamierza konsolidować polskich księgowych.

Zdaniem Moniki Samulewicz, partner i dyrektor zarządzającej Grant Thornton (za Pulsem Biznesu) konsolidację biur rachunkowych będzie wymuszać kilka powodów. Między innymi, bez inwestycji w rozwiązania technologiczne i systemy rachunkowe nie będą one w stanie podołać ogromowi nowych obowiązków podatkowych i raportowych.



Niestety codzienność w większości biur rachunkowych w Polsce wygląda tak, że dziesiątego dnia miesiąca w biurze rachunkowym pojawiają się Przedsiębiorcy z teczką faktur, a za Księgową roztaczają się niebotyczne regały segregatorów z papierem.

Jednym z graczy na polskim rynku, zapewniającym kapitał na innowacje jest wspomniany ETL. Posiada on już w Polsce udziały w trzydziestu biurach rachunkowych. Ma ambitny plan konsolidowania branży w Polsce, w stylu jakim Spółka ta działała na rynku niemieckim. Tam od 20 lat konsekwentnie skupuje udziały w małych i średnich biurach rachunkowych.

Konsolidacji biur w Polsce podejmowało się i podejmuje nadal kilka podmiotów. Strategię konsolidacji przyjęła też firma Mazars. Specjaliści twierdzą, że scalanie księgowych jest nieuniknione.



Biuro rachunkowe TaxShop.EXPERT posiada dobre doświadczenia funkcjonowania w grupie. Powstało i występowało jako Biuro Rachunkowe Tax Care w Sieradzu. Tax Care S.A. podejmował, nieudane ze względów finansowych spółki, próby konsolidacji polskiego rynku księgowych. Projekt wzorowany był na angielskim TaxAssist Accountants, który z powodzeniem scalił rynek na Wyspach Brytyjskich.



- Obecnie pod nową, własną marką nasze biuro zachowuje innowacyjne rozwiązania dla Klientów, przy utrzymaniu najwyższych standardów obsługi. Kontynuujemy nowoczesne rozwiązania wdrożone w okresie współpracy franczyzowej z Tax Care. S.A. Ponadto, we własnym zakresie, wdrażamy autorski proces nawiązania współpracy z księgową on line. Podjęliśmy też współprace ze spółką www.faktura.pl , która dostarcza innowacyjną platformę usług dla Przedsiębiorcy i wirtualne środowisko kontaktu z biurem rachunkowym – mówi Ernest Rzeźnikowski, prezes zarządu TaxShop.EXPERT



Dla Pulsu Biznesu Grzegorz Grodek, prezes spółki Faktura.pl mówił, że jeszcze na początku bieżącego roku, Faktura podjęła decyzję o rozszerzenie usług o cyfrowe magazynowanie dokumentów księgowych dla biur rachunkowych. Opisywana firma ETL nawiązała również współpracę z www.faktura.pl .



- Platformę (…) zintegrowaliśmy z systemem Faktura.pl . Jego funkcjonalność bardzo uprości obsługę naszych podatników, którzy będą mogli w bezpieczny i cyfrowy sposób przesyłać do księgowania faktury sprzedażowe i kosztowe. - (za Pulsem Biznesu) mówi Przemysław Fil, prokurent w polskim ETL.



Jednak jak podkreśla Samulewicz (PB przyp. red.), małe biura nie znikną w zupełności z rynku. Coraz częściej prowadzą je osoby z doświadczeniem w dużych firmach doradczych, które są profesjonalne.



- Osobiście zgadzam się w tym względzie z Panią Sumilewicz. Przykładem może być tu nasze, małej wielkości, samodzielne biuro. Przystosowane technologicznie do rzeczywistości i oczekiwań młodych, zinformatyzowanych i wymagających Klientów – dodaje E.Rzeźnikowski.



TaxShop.EXPERT prowadzone jest przez kadrę kierowniczą z doświadczeniami menadżerskimi i szkoleniowymi w takich firmach jak HSBC Bank Polska, AXA Polska i Tax Care S.A. .



(Notatka na podstawie Puls Biznesu - Czy ETL zjednoczy polskich księgowych?; autorskiej rozmowy z G. Grodek, prezes zarządu Faktura.pl i E. Rzeźnikowski)